На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: пошкоджено 12 будинків

Оперативна ситуація по Донецькій області станом на ранок 5 червня. Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 524 людини, у тому числі 80 дітей. Про це повідомив очільник Донецькою ОВА Вадим Філашкін.



Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 4 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та господарчі споруди. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку та інфраструктурний об'єкт. У Дружківці пошкоджено приватний будинок і 2 автівки.



Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.





