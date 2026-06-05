10:56, 5 червня
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На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: пошкоджено 12 будинків
Оперативна ситуація по Донецькій області станом на ранок 5 червня. Інформація про постраждалих за добу не надходила.
Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 524 людини, у тому числі 80 дітей. Про це повідомив очільник Донецькою ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 4 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі та господарчі споруди. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку та інфраструктурний об'єкт. У Дружківці пошкоджено приватний будинок і 2 автівки.
Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
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