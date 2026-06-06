На Донеччині за добу окупанти 29 разів обстріляли населені пункти: шестеро людей загинули та ще 19 поранено

За 5 червня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 4 у Миколаївці, по 1 у Добропіллі та Олексієво-Дружківці. Ще 19 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 627 людей, у тому числі 95 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі загинула людина.



Краматорський район. У Миколаївці 4 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки, гаражі та господарчі споруди. У Слов'янську пошкоджено нежитлове приміщення і 7 автомобілів. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок. У Майдані Черкаської громади поранено 7 людей, пошкоджено 2 автівки. У Дружківці 4 людини поранені, пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки; в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула, у Кіндратівці — 1 людина поранена. У Костянтинівці поранено людину.



Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.