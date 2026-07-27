Туран: Схоже, що ми будемо проводити свої європейські матчі в Лондоні

Головний тренер «Шахтаря» Арда Туран повідомив, де команда проводитиме свої матчі в єврокубках у сезоні 2026/27. Восени та взимку «гірники» братимуть участь в основному раунді Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що вчора донеччани провели свій останній контрольний матч на зборах — у Туреччині проти «Бурсаспора». Після завершення зустрічі Туран поспілкувався з місцевими журналістами.

«Схоже, що ми будемо проводити свої європейські матчі в Лондоні. Ми дуже хотіли приїхати до Туреччини, але умови УЄФА чинять на нас значний тиск. В іншому разі грати перед уболівальниками в Бурсі, Гезтепе та Ескішехірі завжди було б чудово. Ми чекаємо на всіх і в Лондоні», — цитує тренера «Шахтаря» «Суспільне Спорт».

Додамо, що основний етап Ліги чемпіонів 2026/27 розпочнеться 8 вересня. Жеребкування турніру відбудеться 27 серпня.