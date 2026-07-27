На Донеччині Сили оборони уразили двох російських комплексах протиповітряної оборони - «Бук-М3» та С-300В, - ВІДЕО

Наприкінці червня окремий загін спеціального призначення Lasar’s Group Національної гвардії України завдав ударів по двох російських комплексах протиповітряної оборони — «Бук-М3» та С-300В.

Операцію провели на Костянтинівському напрямку. Аналітики підрозділу зібрали дані про потенційне розташування засобів ППО та визначили ймовірні місця укриття цієї техніки. Про це повідомили у соцмережах підрозділу.

Для перевірки інформації екіпажі аеророзвідки Lasar’s Group залетіли глибоко за лінію боєзіткнення та виявили схованку, де стояли обидва комплекси.

Після підтвердження координат за виявленими цілями відпрацювали ударні безпілотники українських спецпризначенців, зокрема важкі бомбардувальники та FPV-дрони.

«Бук-М3» — це російський комплекс середньої дальності, призначений для знищення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та безпілотників на відстані до 70 км.