Рус
  • Головна
  • На Донеччині Сили оборони уразили двох російських комплексах протиповітряної оборони - «Бук-М3» та С-300В, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
11:52, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині Сили оборони уразили двох російських комплексах протиповітряної оборони - «Бук-М3» та С-300В, - ВІДЕО

Читать на русском
На Донеччині Сили оборони уразили двох російських комплексах протиповітряної оборони - «Бук-М3» та С-300В, - ВІДЕО

Наприкінці червня окремий загін спеціального призначення Lasar’s Group Національної гвардії України завдав ударів по двох російських комплексах протиповітряної оборони — «Бук-М3» та С-300В.

Операцію провели на Костянтинівському напрямку. Аналітики підрозділу зібрали дані про потенційне розташування засобів ППО та визначили ймовірні місця укриття цієї техніки. Про це повідомили у соцмережах підрозділу.

Для перевірки інформації екіпажі аеророзвідки Lasar’s Group залетіли глибоко за лінію боєзіткнення та виявили схованку, де стояли обидва комплекси.

Після підтвердження координат за виявленими цілями відпрацювали ударні безпілотники українських спецпризначенців, зокрема важкі бомбардувальники та FPV-дрони.

«Бук-М3» — це російський комплекс середньої дальності, призначений для знищення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та безпілотників на відстані до 70 км.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #Бук #С-300 #Lasar’sGroup
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту