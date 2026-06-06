10:57, 6 червня
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За роки повномасштабної війни росіяни завербували в окупаційну армію не менше 88 тисяч українців
Упродовж понад 4 років повномасштабної війни росіяни змогли залучити до армії принаймні 88 тисяч українців з тимчасово окупованих територій.
Про це свідчить оприлюднена ворогом статистика видачі банківських карток "СВОи" в українських регіонах, які наразі контролюються Кремлем. Ці платіжні засоби дозволяють отримати лише учасникам бойових дій, вони слугують посвідченням та інструментом доступу до виплат з російського бюджету, повідомляє Східна правозахисна група..
Правозахисники відзначають масштаби вербування українців до армії-вбивці. На їхню думку. це свідома стратегія "розчищення простору" в окупованих регіонах для подальшого заселення їх максимально лояльними диктаторському режиму Путіна "корінними росіянами".
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