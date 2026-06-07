За добу захисники України знищили 1350 російських окупантів

За минулу добу російські окупанти втратили ще 1350 солдатів на війні в Україні.

Також ЗСУ знищили ворожу техніку. Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.2026 орієнтовно склали: