09:01, 7 червня
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 1350 російських окупантів
За минулу добу російські окупанти втратили ще 1350 солдатів на війні в Україні.
Також ЗСУ знищили ворожу техніку. Про це пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.2026 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 373 620 (+1350) осіб
- танків – 11 989 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 700 (+4) од.
- артилерійських систем – 43 479 (+82) од.
- РСЗВ – 1 844 (+7) од.
- засоби ППО – 1 407 (+2) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 595 (+10) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 334 063 (+2245) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 104 051 (+393) од.
- спеціальна техніка – 4 257 (+4) од.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще семеро поранено
Оголошення
13:35, 7 червня
7
13:35, 7 червня
05:41, 12 червня
4