Ситуація на фронті на ранок 7 червня: протягом доби відбулося 223 бойових зіткнення

Розпочалася 1565-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Упродовж минулої доби противник завдав 93 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб.

Крім того, загарбники застосували 9928 дронів-камікадзе та здійснили 3204 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, із яких 45 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ворожба, Пигарівка та Вільна Слобода Сумської області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу противника, дві артилерійські системи та вісім ворожих пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Ворог здійснив 78 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вовчанська та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Піщаного та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Новоселівка, Дружелюбівка, Озерне, Ставки та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися у районах Рай-Олександрівки, Різниківки, Кривої Луки та Закітного.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сімнадцять атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора в районах Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Білицького, Матяшевого, Василівки, Дорожнього, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного.

На Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах Вороного, Олександрограда, Воскресенки, Січневого, Грушівського, Вербового та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів поблизу Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Гуляйпільського, Рибного, Прилук, Різдвянки, Верхньої Терси, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався вклинитися в оборону поблизу Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби відбулося два бойових зіткнення в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становлять 1350 осіб. Крім того, Сили оборони знешкодили шість танків, чотири бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, десять наземних робототехнічних комплексів, 2245 безпілотних літальних апаратів, 393 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки.