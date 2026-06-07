10:24, 7 червня
Надійне джерело
На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще пʼятеро поранено
За 6 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Дружківці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.
Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 526 людей, у тому числі 76 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 3 приватні будинки. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено автомобіль. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено господарчу споруду і аптеку. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, адмінбудівлю і авто.
Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще семеро поранено
Оголошення
13:35, 7 червня
7
13:35, 7 червня
05:41, 12 червня
4