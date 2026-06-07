На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще пʼятеро поранено

За 6 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Дружківці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 526 людей, у тому числі 76 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 3 приватні будинки. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено автомобіль. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено господарчу споруду і аптеку. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, адмінбудівлю і авто.



Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.







