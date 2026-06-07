Українські дрони уразили Зуївську ТЕС на окупованій Донеччині, - ВІДЕО

Українські ударні дрони уразили Зуївську теплоелектростанцію (ТЕС) у населеному пункті Зугрес Харцизької міської громади.

Про це повідомив громадський активіст і радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Атака відбулася в ніч із 6 на 7 червня, унаслідок чого на території станції виникла пожежа. Зуївська теплоелектростанція — одна з найпотужніших теплових електростанцій на Донбасі.

Встановлена електрична потужність станції становить 1245 МВт. Станція має 4 енергоблоки (три блоки по 300 МВт та один модернізований потужністю 325 МВт).

У березні 2017 року через примусову «націоналізацію» з боку бойовиків так званої «ДНР» компанія ДТЕК повністю втратила контроль над підприємством. Станцію незаконно експлуатує окупаційна адміністрація.





