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У Слов'янську через російський удар загинули двоє працівників «Донецькоблгазу»
У Слов'янську внаслідок ворожої атаки загинули двоє працівників АТ «Донецькоблгаз».
Жертвами стали 57-річний слюсар групи дисципліни Іван Коссе та 28-річний водій аварійно-диспетчерської служби Борис Моргунов. Про це повідомили в компанії.
За попередньою інформацією, після одного з російських ударів чоловіки разом із місцевими жителями допомагали ліквідовувати наслідки обстрілу та гасити пожежу. У цей момент окупанти завдали повторного удару. Обидва працівники загинули.
У «Донецькоблгазі» висловили співчуття рідним і близьким загиблих.
«Російська війна забирає найкращих», – написали в компанії.
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