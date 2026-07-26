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  • У Слов'янську через російський удар загинули двоє працівників «Донецькоблгазу»
Ольга Романова
редактор
10:24, Сьогодні
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У Слов'янську через російський удар загинули двоє працівників «Донецькоблгазу»

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У Слов'янську через російський удар загинули двоє працівників «Донецькоблгазу»

У Слов'янську внаслідок ворожої атаки загинули двоє працівників АТ «Донецькоблгаз». 

Жертвами стали 57-річний слюсар групи дисципліни Іван Коссе та 28-річний водій аварійно-диспетчерської служби Борис Моргунов. Про це повідомили в компанії.

За попередньою інформацією, після одного з російських ударів чоловіки разом із місцевими жителями допомагали ліквідовувати наслідки обстрілу та гасити пожежу. У цей момент окупанти завдали повторного удару. Обидва працівники загинули.

У «Донецькоблгазі» висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

«Російська війна забирає найкращих», – написали в компанії.

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#Донеччина #Словʼянськ #Донецькоблгаз #загиблі
Ольга Романова
редактор
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