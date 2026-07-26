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За добу захисники України знищили 1440 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1440 російських окупантів.
Знищили 9 ворожих танків та 1450 БпЛА оперативно-тактичного рівня. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 438 990 (+1 440) осіб
- танків – 12 217 (+9) од.
- бойових броньованих машин – 25 019 (+8) од.
- артилерійських систем – 46 794 (+70) од.
- РСЗВ – 1 969 (+1) од.
- засоби ППО – 1 518 (+0) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 031 (+8) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 428 286 (+1 450) од.
- крилаті ракети – 4 944 (+1) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 125 811 (+453) од.
- спеціальна техніка – 4 465 (+3) од.
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