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Ольга Романова
редактор
11:21, 7 червня
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Частина окупованої Макіївки на чотири дні залишиться без світла

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Частина окупованої Макіївки на чотири дні залишиться без світла

У тимчасово окупованій Макіївці з 8 по 11 червня триватимуть планові відключення електроенергії. Через ремонтні роботи частина мешканців міста щодня залишатиметься без світла протягом восьми годин.

Як повідомляють місцеві ресурси, електропостачання вимикатимуть з 09:00 до 17:00. Відключення торкнуться центральної частини міста, а також мікрорайонів Бажанова, СВЧ, Даки, кварталу Будівельник та району ЯКХЗ.

У зв’язку з відсутністю електроенергії можливі перебої в роботі громадського транспорту. Зокрема, на маршрути можуть не вийти тролейбуси №2, №3 та №4.

«З 8 по 11 червня через планові роботи електроенергію відключатимуть з 09:00 до 17:00», — йдеться у повідомленні.



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#Макіївка #світло #відключення
Ольга Романова
редактор
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