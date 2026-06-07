11:21, 7 червня
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Частина окупованої Макіївки на чотири дні залишиться без світла
У тимчасово окупованій Макіївці з 8 по 11 червня триватимуть планові відключення електроенергії. Через ремонтні роботи частина мешканців міста щодня залишатиметься без світла протягом восьми годин.
Як повідомляють місцеві ресурси, електропостачання вимикатимуть з 09:00 до 17:00. Відключення торкнуться центральної частини міста, а також мікрорайонів Бажанова, СВЧ, Даки, кварталу Будівельник та району ЯКХЗ.
У зв’язку з відсутністю електроенергії можливі перебої в роботі громадського транспорту. Зокрема, на маршрути можуть не вийти тролейбуси №2, №3 та №4.
«З 8 по 11 червня через планові роботи електроенергію відключатимуть з 09:00 до 17:00», — йдеться у повідомленні.
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