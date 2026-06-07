Суд виніс заочний вирок двом призначеним Путіним керівницям псевдосудів «ДНР»
Суд заочно визнав винними у колабораційній діяльності двох жінок, які обіймали керівні посади в незаконних судових органах на тимчасово окупованій території Донеччини. Їм призначено покарання у вигляді 13 та 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Одна із засуджених до початку повномасштабного вторгнення працювала старшою слідчою відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Калінінського райвідділу Горлівського міського управління ГУ МВС України в Донецькій області. Після переходу на бік окупантів у липні 2023 року указом президента РФ її призначили «головою Горлівського міського суду», повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Інша засуджена понад десять років працювала секретарем Калінінського районного суду Донецька та помічницею судді у Старобешевому. Після окупації регіону вона стала «суддею», а згодом очолила так званий «Старобешівський районний суд».
«Присягнувши на вірність державі-агресору, вони стали частиною окупаційної судової системи, ухвалюють рішення за законодавством РФ та забезпечують функціонування незаконних органів влади на тимчасово окупованій території», — зазначили правоохоронці.
Суд визнав жінок винними за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Одній із них призначено 13 років позбавлення волі, іншій — 15 років. Також вирок передбачає конфіскацію майна та заборону обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних і судових органах України строком на 15 років.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Краматорську.