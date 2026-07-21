За добу захисники України знищили 1370 російських окупантів

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1370 солдатів.

Знищено 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, по 2 РСЗВ та систем ППО, 453 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 8 штук спецтехніки. Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 431 900 (+1 370) осіб

танків – 12 161 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 978 (+7) од.

артилерійських систем – 46 435 (+92) од.

РСЗВ – 1 955 (+2) од.

засоби ППО – 1 513 (+2) од.

літаків – 438 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 970 (+5) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 420 290 (+1 865) од.

крилаті ракети – 4 933 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 123 347 (+453) од.

спеціальна техніка – 4 441 (+8) од.