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Ольга Романова
редактор
10:57, Сьогодні
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Смертність у 5-6 разів перевищує народжуваність: на окупованих територіях Донбасу поглиблюється демографічна катастрофа

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Смертність у 5-6 разів перевищує народжуваність: на окупованих територіях Донбасу поглиблюється демографічна катастрофа

На окупованих росіянами територіях України фіксується масштабна демографічна криза, внаслідок якої кількість українського населення скоротилася на 60%.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Олексій Харченко.

За даними експертів Інституту стратегічних досліджень та безпеки ім. Павла Лисянського, в окупації триває стрімке вимирання місцевих жителів, оскільки показники смертності там наразі перевищують рівень народжуваності у 5-6 разів.

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#Донеччина #Луганщина #ТОТ #смертність #окупація
Ольга Романова
редактор
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