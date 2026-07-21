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Смертність у 5-6 разів перевищує народжуваність: на окупованих територіях Донбасу поглиблюється демографічна катастрофа
На окупованих росіянами територіях України фіксується масштабна демографічна криза, внаслідок якої кількість українського населення скоротилася на 60%.
Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Олексій Харченко.
За даними експертів Інституту стратегічних досліджень та безпеки ім. Павла Лисянського, в окупації триває стрімке вимирання місцевих жителів, оскільки показники смертності там наразі перевищують рівень народжуваності у 5-6 разів.
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