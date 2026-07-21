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  • На Донеччині за добу окупанти 33 рази обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 13 поранено
Ольга Романова
редактор
10:24, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 33 рази обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 13 поранено

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На Донеччині за добу окупанти 33 рази обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще 13 поранено

За 20 липня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: по 2 у Краматорську і Дружківці. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 479 людей, у тому числі 45 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 4 приватні будинки та інфраструктуру. У Слов'янську знищено автівку. У Краматорську 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 2 автомобілі; у Біленькому поранено людину, пошкоджено 10 приватних будинків. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку; у Запаро-Мар'ївці пошкоджено церкву. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено 16 приватних будинків та лінію електропередач. У Новодонецькому пошкоджено двоповерхівку, в Іверському — кав'ярню, господарче приміщення та інфраструктуру. У Дружківці загинули 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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