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Ольга Романова
редактор
21:29, 8 червня

У Донецьку почали красти бензин з баків авто, - ВІДЕО

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У Донецьку почали красти бензин з баків авто, - ВІДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку камери відеоспостереження зафіксували двох чоловіків, яких місцеві жителі підозрюють у крадіжках бензину з автомобілів.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, інцидент стався в мікрорайоні Путилівка. Невідомі зливали пальне з припаркованих автомобілів у нічний час.

Повідомляється, що чоловіки потрапили в об’єктив камери відеоспостереження поблизу однієї зі шкіл району. Після цього серед місцевих мешканців почали поширюватися застереження щодо можливих крадіжок пального.

Скільки автомобілів могли постраждати від дій зловмисників, наразі невідомо. Водночас жителі району радять власникам авто вживати додаткових заходів безпеки, зокрема встановлювати замки на лючки паливних баків.

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#Донецьк #бензин #авто #крадіжки
Ольга Романова
редактор
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