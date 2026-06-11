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Ольга Романова
редактор
10:22, 11 червня
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На Донеччині за добу окупанти 31 раз обстріляли населені пункти: пошкоджено 20 будинків

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На Донеччині за добу окупанти 31 раз обстріляли населені пункти: пошкоджено 20 будинків

Оперативна ситуація по Донецькій області станом на ранок 11 червня. Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 603 людини, у тому числі 71 дитину, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Лимані зруйновано приватний будинок. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку, у Райгородку — приватний будинок, в Оріхуватці — інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено приватний будинок. В Олександрівці пошкоджено 3 двоповерхівки, 3 приватні будинки, нежитлове приміщення і 3 транспортні засоби. У Новодонецькому пошкоджено 7 приватних будинків, двоповерхівку і гаражний кооператив; у Курициному пошкоджено 3 нежитлові будівлі; у Самійлівці пошкоджено приватний будинок і авто. В Андріївці пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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