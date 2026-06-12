За добу захисники України знищили 1300 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1300 солдатів. Знищено 4 танки, бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 2 РСЗВ, систему ППО, 8 НРК та 352 одиниці автомобільної техніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 380 120 (+1 300) осіб

танків – 12 014 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 728 (+1) од.

артилерійських систем – 43 865 (+78) од.

РСЗВ – 1 861 (+2) од.

засоби ППО – 1 417 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 636 (+8) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 344 869 (+2 218) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 105 850 (+352) од. спеціальна техніка – 4 280 (+3) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор