На Донеччині засудили двох російських військових з Луганщини, які викрали та катували фермерів у Бахмутському районі

Двох військовослужбовців армії РФ заочно засудили до 12 років позбавлення волі за викрадення, незаконне утримання та знущання над цивільними мешканцями Бахмутського району.

Вирок ухвалено за порушення законів та звичаїв війни. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, йдеться про уродженців Луганщини, які служили у складі окупаційних військ. У липні 2022 року перед в’їздом до села Стряпівка вони затримали 57-річного фермера та його 35-річну племінницю, які приїхали забрати свійську птицю та особисті речі.

Окупанти запідозрили цивільних у співпраці із Силами оборони України та доправили їх до свого командного пункту. Один із військових із позивним «Бумер» відібрав у потерпілих документи та ключі від автомобіля, після чого замкнув їх на ніч у льосі.

Наступного дня разом із командиром роти на прізвисько «Стєкло» він допитав бранців, забрав їхнє майно та відправив до Володимирівки, де цивільних утримували у підвалі. Згодом потерпілих перевезли до Луганської області та передали іншим російським військовим. Щоб приховати маршрут, людям надягли на голови мішки. Після цього їх висадили посеред поля без їжі та води.

Чотири доби фермер і його племінниця пішки добиралися окупованою територією через лісосмуги, рятуючись від небезпеки та голоду.

«Ми ідентифікували воєнних злочинців – це рядовий і старший лейтенант 6-го мотострілецького полку південного округу зс рф. Саме з їх вини потерпілі пережили мабуть найстрашніший період свого життя. Окупанти закривали їх у сирих підвалах, позбавляли нормального харчування, надягали їм на очі пов’язки, зв’язували руки та залякували стратою», – зазначив заступник керівника Донецької обласної прокуратури Олександр Голубов.

За даними слідства, чоловіка били, а жінку погрозами доводили до втрати свідомості. Після майже півтора місяця поневірянь і повторного потрапляння в полон потерпілим вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію. Досудове розслідування у справі здійснювали слідчі ГУНП у Донецькій області