На Донеччині за добу окупанти 19 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще чотири поранено

За 11 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дружківці та Веселому. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 521 людину, у тому числі 42 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Веселому Полі Білозерської громади загинула людина.



Краматорський район. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено адмінбудівлю та автівку. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено приватний будинок. У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено авто. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено приватний будинок і автомобіль.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.





