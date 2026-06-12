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  • Через атаку дронів без води залишилися Донецьк, Ясинувата та частина Макіївки
Ольга Романова
редактор
11:56, 12 червня

Через атаку дронів без води залишилися Донецьк, Ясинувата та частина Макіївки

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Через атаку дронів без води залишилися Донецьк, Ясинувата та частина Макіївки

На тимчасово окупованій території Донецької області без водопостачання залишилися Донецьк, Ясинувата та частина Червоногвардійського району Макіївки.

Про це повідомили місцеві інформресурси.

За їхніми даними, подачу води було припинено через атаку безпілотників на об’єкти енергетичної інфраструктури.

«Подачу води припинено до Донецька, Ясинуватої та частини Червоногвардійського району Макіївки через атаку на енергетичну інфраструктуру», – йдеться у повідомленні.

Наразі інформації про терміни відновлення водопостачання немає. Також не уточнюється, яких саме пошкоджень зазнали об’єкти енергетики.

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#Донецьк #Ясинувата #Макіївка #вода
Ольга Романова
редактор
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