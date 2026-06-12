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Ольга Романова
редактор
11:28, 12 червня
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Українські дрони знищили російську бронетехніку в Мирнограді, - ВІДЕО

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Українські дрони знищили російську бронетехніку в Мирнограді, - ВІДЕО

Пілоти 4-го батальйону 414-ї окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» оптоволоконними FPV-дронами знищили російську бронетехніку в Мирнограді на Донеччині.

Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді та оприлюднив відео бойової роботи.

За його словами, українська розвідка вчасно отримала інформацію про підготовку окупантами механізованих штурмових дій у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ «Азов».

Упереджувальний удар завдали 10 червня. Бронетехніку виявили і уразили на території промислової зони шахти «Капітальна» (до 2017 — шахта «Стаханова») у місті Мирноград.

Впродовж години українські оператори дронів уразили 4 МТ-ЛБ — багатоцільові легкі гусеничні броньовані тягачі, які росіяни здебільшого використовують як бронетранспортери для доставки піхоти.

Окрім того, на території шахти знищено шість квадроциклів, що забезпечують швидке пересування штурмових груп, або доставку боєкомплекту і продовольства на позиції окупантів. Також знищили один легковий автомобіль, який виконував таку ж функцію.

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#Донеччина #Мирноград #СБС #бронетехніка
Ольга Романова
редактор
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