На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще семеро поранено

За 12 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 491 людину, у тому числі 47 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Маяках Святогірської громади пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамницю і 3 автівки. У Дружківці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок і автомобіль. У Костянтинівці поранено людину.





