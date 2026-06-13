За добу захисники України знищили 1310 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1310 солдатів. Знищено танк, 11 бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, 4 РСЗВ та систему ППО. Про це повідомили у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 381 430 (+1 310) осіб

танків – 12 015 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 739 (+11) од.

артилерійських систем - 43 953 (+88) од.

РСЗВ – 1 865 (+4) од.

засоби ППО – 1 418 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 648 (+12) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 347 033 (+2 164) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 106 274 (+424) од.

спеціальна техніка – 4 287 (+7) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор