09:12, 13 червня
За добу захисники України знищили 1310 російських окупантів
Упродовж минулої доби російська армія втратила 1310 солдатів.
Знищено танк, 11 бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, 4 РСЗВ та систему ППО. Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 381 430 (+1 310) осіб
- танків – 12 015 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 739 (+11) од.
- артилерійських систем - 43 953 (+88) од.
- РСЗВ – 1 865 (+4) од.
- засоби ППО – 1 418 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 648 (+12) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 347 033 (+2 164) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 106 274 (+424) од.
- спеціальна техніка – 4 287 (+7) од.
Фото: Генштаб. Дані уточнюються.
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