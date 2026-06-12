Рус
  • Головна
  • У будинку ексватажка «ДНР» під Москвою вибухнула посилка: він стверджує, що пережив замах
Ольга Романова
редактор
21:09, 12 червня

У будинку ексватажка «ДНР» під Москвою вибухнула посилка: він стверджує, що пережив замах

Читать на русском
У будинку ексватажка «ДНР» під Москвою вибухнула посилка: він стверджує, що пережив замах

У Московській області стався вибух у будинку колишнього «міністра державної безпеки ДНР» Андрія Пінчука. За даними російських ЗМІ, інцидент стався у дачному селищі Щапово, де мешкає ексватажок окупаційної адміністрації.

Повідомляється, що кур’єр маркетплейсу доставив Пінчуку посилку до його будинку, після чого пролунав вибух. Сам Андрій Пінчук заявив російському агентству, що йому вдалося вижити завдяки броньованим дверям.

«Мені вдалося вижити, сховавшись за броньованими дверима», – стверджує Пінчук.

За його словами, внаслідок вибуху в будинку вибило вікна та двері. Інформації про інших постраждалих наразі немає.

У будинку ексватажка «ДНР» під Москвою вибухнула посилка: він стверджує, що пережив замах, фото-1

Андрій Пінчук обіймав посаду так званого «міністра державної безпеки ДНР» з липня 2014 року до березня 2015 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він брав участь у бойових діях як командир добровольчого загону «БАРС-13».

Офіційного підтвердження обставин вибуху або інформації про можливих причетних до інциденту наразі немає.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Пинчук #вибух #замах #ДНР #Москва
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту