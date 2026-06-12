У будинку ексватажка «ДНР» під Москвою вибухнула посилка: він стверджує, що пережив замах

У Московській області стався вибух у будинку колишнього «міністра державної безпеки ДНР» Андрія Пінчука. За даними російських ЗМІ, інцидент стався у дачному селищі Щапово, де мешкає ексватажок окупаційної адміністрації.

Повідомляється, що кур’єр маркетплейсу доставив Пінчуку посилку до його будинку, після чого пролунав вибух. Сам Андрій Пінчук заявив російському агентству, що йому вдалося вижити завдяки броньованим дверям.

«Мені вдалося вижити, сховавшись за броньованими дверима», – стверджує Пінчук.

За його словами, внаслідок вибуху в будинку вибило вікна та двері. Інформації про інших постраждалих наразі немає.

Андрій Пінчук обіймав посаду так званого «міністра державної безпеки ДНР» з липня 2014 року до березня 2015 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він брав участь у бойових діях як командир добровольчого загону «БАРС-13».

Офіційного підтвердження обставин вибуху або інформації про можливих причетних до інциденту наразі немає.





