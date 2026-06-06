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За добу захисники України знищили 1380 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1380 російських загарбників. Також знищено 12 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.2026 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 372 270 (+1380) осіб

танків – 11 983 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 696 (+12) од.

артилерійських систем – 43 397 (+82) од.

РСЗВ – 1 837 (+5) од.

засоби ППО – 1 405 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 331 818 (+2046) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 103 658 (+358) од.

спеціальна техніка – 4 253 (+3) од. Дані уточнюються.

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