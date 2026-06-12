На окупованій Донеччині запровадили нічну заборону на пасажирські перевезення

На тимчасово окупованій частині Донецької області з 12 червня запроваджено заборону на пасажирські автомобільні перевезення у нічний час. Відповідне рішення ухвалив так званий «Штаб оборони ДНР».

Згідно з документом, пасажирські автоперевезення будуть заборонені з 21:00 до 05:00.

Крім того, окупаційна адміністрація призупинила відправлення організованих груп дітей на відпочинок та оздоровлення за межі тимчасово окупованої території Донеччини.

«Пасажирські автомобільні перевезення з 21:00 до 05:00 будуть заборонені на території ДНР з 12 червня. Також призупиняється відправлення організованих груп дітей на відпочинок та оздоровлення за межі території ДНР», – йдеться у рішенні штабу №302 від 11 червня.

Причини запровадження обмежень в оприлюдненій інформації не уточнюються. Також не повідомляється, як довго діятимуть нові правила.





