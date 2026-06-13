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Ольга Романова
редактор
15:27, 13 червня
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Росіяни скинули три авіабомби на Слов’янськ: поранені шестеро людей, серед них дитина, - ФОТО

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Росіяни скинули три авіабомби на Слов’янськ: поранені шестеро людей, серед них дитина, - ФОТО

Щонайменше шестеро людей, серед яких 9-річний хлопчик, дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Слов’янську на Донеччині.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Росіяни скинули три авіабомби на Слов’янськ: поранені шестеро людей, серед них дитина, - ФОТО, фото-1

За його словами, вранці 13 червня російські війська скинули на місто три авіаційні бомби. Унаслідок атаки пошкоджено 24 багатоповерхові житлові будинки та три автомобілі.

Росіяни скинули три авіабомби на Слов’янськ: поранені шестеро людей, серед них дитина, - ФОТО, фото-2

На місці обстрілу працюють рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань.

Росіяни скинули три авіабомби на Слов’янськ: поранені шестеро людей, серед них дитина, - ФОТО, фото-3

«Росіяни воюють із цивільними, дітьми, житловими будинками і мирними містами. Це не випадковість і не “помилка” — це свідомий терор. За кожен такий удар Росія має відповісти», — наголосив Філашкін.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянськ
Ольга Романова
редактор
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