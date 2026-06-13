Росіяни скинули три авіабомби на Слов’янськ: поранені шестеро людей, серед них дитина, - ФОТО

Щонайменше шестеро людей, серед яких 9-річний хлопчик, дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Слов’янську на Донеччині.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, вранці 13 червня російські війська скинули на місто три авіаційні бомби. Унаслідок атаки пошкоджено 24 багатоповерхові житлові будинки та три автомобілі.

На місці обстрілу працюють рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань.

«Росіяни воюють із цивільними, дітьми, житловими будинками і мирними містами. Це не випадковість і не “помилка” — це свідомий терор. За кожен такий удар Росія має відповісти», — наголосив Філашкін.





