У Дружківці горіли багатоповерхівки, під Краматорськом - автомобіль: наслідки російських ударів по Донеччині, - ФОТО
На Донеччині внаслідок атаки російського безпілотника поранення дістали двоє людей.
Через ворожі обстріли у кількох населених пунктах області виникли пожежі в житлових будинках та інших об’єктах, повідомляє ДСНС Донеччини.
У приватному секторі внаслідок удару загорілися житловий будинок, гараж і господарська споруда. Рятувальники оперативно ліквідовували займання та запобігали поширенню вогню.
У селищі Малотаранівка через російський обстріл спалахнула двоповерхова будівля. Ще одна пожежа виникла неподалік Краматорська, де внаслідок ворожого удару на автодорозі загорівся автомобіль.
Також під обстріл потрапила Дружківка. Там сталися пожежі у трьох багатоповерхових житлових будинках. Через загрозу повторних атак рятувальники були змушені кілька разів переривати роботу та відходити в укриття.
Інформація щодо масштабів руйнувань та стану постраждалих уточнюється. На місцях подій працюють екстрені служби.