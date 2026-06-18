09:02, 18 червня
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За добу захисники України знищили 1370 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 388 050 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 388 050 (+1 370) осіб
- танків – 12 038 (+5)
- бойових броньованих машин – 24 779 (+4)
- артилерійських систем – 44 240 (+71)
- РСЗВ – 1 877 (+3)
- засоби ППО – 1 431 (+4)
- літаків – 436 (+0)
- гелікоптерів – 353 (+0)
- наземних робототехнічних комплексів – 1 684 (+7)
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 357 589 (+1 996)
- крилаті ракети – 4 783 (+0)
- кораблі / катери – 33 (+0)
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 108 425 (+431)
- спеціальна техніка / special equipment – 4 306 (+3).
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