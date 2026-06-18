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Роман Лазоренко
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10:12, 18 червня
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Після масштабної атаки десятків дронів горить Москва: уражено НПЗ та торговельний центр, - ФОТО, ВІДЕО

Після масштабної атаки десятків дронів горить Москва: уражено НПЗ та торговельний центр, - ФОТО, ВІДЕО

Уранці 18 червня Москву масовано атакували безпілотники. За заявою мера російської столиці Сергія Собяніна, сили протиповітряної оборони нібито збили понад 30 дронів, які прямували у бік міста. Водночас унаслідок атаки було повторно уражено Московський нафтопереробний завод, де виникла масштабна пожежа з кількома осередками займання.

Російська влада також повідомила про пошкодження низки об’єктів, зокрема торговельного центру та житлових будинків. У мережі поширилися відео, на яких видно роботу російської ППО та падіння одного з безпілотників після його ураження.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження цілей на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

Після масштабної атаки десятків дронів горить Москва: уражено НПЗ та торговельний центр, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

«Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону: вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод. Також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України. Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину», – заявив глава держави.

За словами президента, міжнародні партнери високо оцінили ефективність українських далекобійних ударів. Зеленський також наголосив, що Росія має зробити необхідні кроки для завершення війни дипломатичним шляхом.

Після масштабної атаки десятків дронів горить Москва: уражено НПЗ та торговельний центр, - ФОТО, ВІДЕО, фото-2
Після масштабної атаки десятків дронів горить Москва: уражено НПЗ та торговельний центр, - ФОТО, ВІДЕО, фото-3
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#Москва #дрони #Зеленський #НПЗ #пожежа
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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