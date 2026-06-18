Після масштабної атаки десятків дронів горить Москва: уражено НПЗ та торговельний центр, - ФОТО, ВІДЕО

Уранці 18 червня Москву масовано атакували безпілотники. За заявою мера російської столиці Сергія Собяніна, сили протиповітряної оборони нібито збили понад 30 дронів, які прямували у бік міста. Водночас унаслідок атаки було повторно уражено Московський нафтопереробний завод, де виникла масштабна пожежа з кількома осередками займання.

Російська влада також повідомила про пошкодження низки об’єктів, зокрема торговельного центру та житлових будинків. У мережі поширилися відео, на яких видно роботу російської ППО та падіння одного з безпілотників після його ураження.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження цілей на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

«Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону: вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод. Також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України. Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину», – заявив глава держави.

За словами президента, міжнародні партнери високо оцінили ефективність українських далекобійних ударів. Зеленський також наголосив, що Росія має зробити необхідні кроки для завершення війни дипломатичним шляхом.