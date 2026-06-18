На Донеччині за добу окупанти 34 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще чотири поранено

За 17 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Дружківці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 566 людей, у тому числі 27 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську поранено людину, знищено 4 споруди і 6 автівок, пошкоджено 35 приватних будинків, адмінбудівлю, торговий дім, автомийку, СТО, крамницю, кіоски, 2 автівки і лінію електропередач. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено промислову будівлю. В Новобахметьєвому Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок і автівку. У Черкаському пошкоджено 10 приватних будинків, знищено господарське приміщення. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку і авто.











