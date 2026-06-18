Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 34 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще чотири поранено
Ольга Романова
редактор
10:48, 18 червня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 34 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще чотири поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 34 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще чотири поранено

За 17 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Дружківці.  Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 566 людей, у тому числі 27 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську поранено людину, знищено 4 споруди і 6 автівок, пошкоджено 35 приватних будинків, адмінбудівлю, торговий дім, автомийку, СТО, крамницю, кіоски, 2 автівки і лінію електропередач. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено промислову будівлю. В Новобахметьєвому Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок і автівку. У Черкаському пошкоджено 10 приватних будинків, знищено господарське приміщення. У Дружківці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку і авто.




Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту