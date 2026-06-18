Шістьом колишнім освітянам Донеччини оголосили підозру за співпрацю з окупантами

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом колишнім працівникам освітньої сфери Донеччини, які після окупації частини регіону погодилися працювати в підконтрольних Росії навчальних закладах. Серед підозрюваних — науковці, директор школи, вчителі та психологиня.

За даними Донецької обласної прокуратури, упродовж 2022–2025 років вони обійняли керівні та викладацькі посади у так званих закладах освіти на тимчасово окупованих територіях Бахмутського, Волноваського та Маріупольського районів.

«Підозрювані забезпечують виконання державного освітнього стандарту РФ. Вони розробляють програми виробничої практики, затверджують плани виховної роботи, беруть участь у заходах, організованих російськими колегами. Крім того, взаємодіють з батьками учнів та студентів, яким нав’язують пропагандистські наративи Кремля», – повідомили у прокуратурі.

Серед фігурантів справи — колишній декан факультету комп’ютерних технологій і систем Бердянського державного педагогічного університету, який після окупації працевлаштувався до псевдовишу в Маріуполі та очолив кафедру педагогіки й початкової освіти. Також підозри оголосили колишній доцентці кафедри української мови та славістики, яка стала керівницею «кафедри російської мови та літератури», маріупольській психологині, а також трьом працівникам шкільної освіти.

За версією слідства, своєю діяльністю вони сприяють русифікації дітей та молоді, витісненню української мови, культури та історичної пам’яті, а також формуванню лояльності до держави-агресора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури всім шістьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі вони перебувають у розшуку.

Одна з підозрюваних раніше вже була заочно засуджена до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна за пособництво окупаційній владі.