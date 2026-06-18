Росіяни завдали авіаудару по Слов’янську: пошкоджено понад 20 будинків та автомобілі

Унаслідок російського авіаудару по Слов’янську на Донеччині пошкоджено житлові будинки, магазини та транспортні засоби.

Також через обстріл виникли пожежі, повідомили у ДСНС Донеччини.

«Внаслідок авіаудару по Слов’янську пошкоджені 21 приватний будинок, магазини та 8 автомобілів. Загоряння виникли в одному з домоволодінь, господарській споруді та легковику», – йдеться у повідомленні.

На місці події працювали рятувальники, які ліквідували осередки займання та запобігли подальшому поширенню вогню.





