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Ольга Романова
редактор
12:21, 18 червня
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Росіяни завдали авіаудару по Слов’янську: пошкоджено понад 20 будинків та автомобілі

Росіяни завдали авіаудару по Слов’янську: пошкоджено понад 20 будинків та автомобілі

Унаслідок російського авіаудару по Слов’янську на Донеччині пошкоджено житлові будинки, магазини та транспортні засоби.

Також через обстріл виникли пожежі, повідомили у ДСНС Донеччини.

Росіяни завдали авіаудару по Слов’янську: пошкоджено понад 20 будинків та автомобілі, фото-1

«Внаслідок авіаудару по Слов’янську пошкоджені 21 приватний будинок, магазини та 8 автомобілів. Загоряння виникли в одному з домоволодінь, господарській споруді та легковику», – йдеться у повідомленні.

Росіяни завдали авіаудару по Слов’янську: пошкоджено понад 20 будинків та автомобілі, фото-2

На місці події працювали рятувальники, які ліквідували осередки займання та запобігли подальшому поширенню вогню.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянськ #пожежі
Ольга Романова
редактор
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