12:21, 18 червня
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Росіяни завдали авіаудару по Слов’янську: пошкоджено понад 20 будинків та автомобілі
Унаслідок російського авіаудару по Слов’янську на Донеччині пошкоджено житлові будинки, магазини та транспортні засоби.
Також через обстріл виникли пожежі, повідомили у ДСНС Донеччини.
«Внаслідок авіаудару по Слов’янську пошкоджені 21 приватний будинок, магазини та 8 автомобілів. Загоряння виникли в одному з домоволодінь, господарській споруді та легковику», – йдеться у повідомленні.
На місці події працювали рятувальники, які ліквідували осередки займання та запобігли подальшому поширенню вогню.
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