Керівника проросійського телеканалу в окупованому Харцизьку засудили до 11 років ув’язнення

Суд визнав винним у колабораційній діяльності мешканця окупованого Харцизька, який після початку повномасштабного вторгнення очолив підконтрольний окупаційній владі телеканал та поширював кремлівську пропаганду.

Йому заочно призначили 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, вирок ухвалено за публічного обвинувачення прокурорів за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

«У березні 2022 року колишній директор місцевої телекомпанії "ТВ-Сфера" перейшов на бік ворога та очолив псевдомедіа, підпорядковане "министерству информации днр"», – повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, засуджений забезпечував інформаційну підтримку окупаційної адміністрації та організовував поширення пропагандистських матеріалів на користь держави-агресора. Також він давав редакції вказівки щодо підготовки сюжетів, спрямованих на героїзацію російських окупантів.

Суд заочно призначив чоловікові покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Крім того, його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління та місцевого самоврядування, а також займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг, строком на 15 років.

Також вироком передбачено конфіскацію майна засудженого.