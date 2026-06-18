Рус
  • Головна
  • Керівника проросійського телеканалу в окупованому Харцизьку засудили до 11 років ув’язнення
Ольга Романова
редактор
11:26, 18 червня
Надійне джерело

Керівника проросійського телеканалу в окупованому Харцизьку засудили до 11 років ув’язнення

Читать на русском
Керівника проросійського телеканалу в окупованому Харцизьку засудили до 11 років ув’язнення

Суд визнав винним у колабораційній діяльності мешканця окупованого Харцизька, який після початку повномасштабного вторгнення очолив підконтрольний окупаційній владі телеканал та поширював кремлівську пропаганду.

Йому заочно призначили 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, вирок ухвалено за публічного обвинувачення прокурорів за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

«У березні 2022 року колишній директор місцевої телекомпанії "ТВ-Сфера" перейшов на бік ворога та очолив псевдомедіа, підпорядковане "министерству информации днр"», – повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, засуджений забезпечував інформаційну підтримку окупаційної адміністрації та організовував поширення пропагандистських матеріалів на користь держави-агресора. Також він давав редакції вказівки щодо підготовки сюжетів, спрямованих на героїзацію російських окупантів.

Суд заочно призначив чоловікові покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Крім того, його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління та місцевого самоврядування, а також займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг, строком на 15 років.

Також вироком передбачено конфіскацію майна засудженого.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Харцизськ #кодаборант #суд #прокуратура #вирок
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту