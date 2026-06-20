09:05, Сьогодні
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 1240 російських окупантів
За минулу добу РФ втратила ще 1240 солдатів, 88 артилерійських систем та 5 одиниць спецтехніки.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні втратила близько 1 390 660 солдаті, повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 390 660 (+1 240) осіб
- танків – 12 041 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 787 (+4) од.
- артилерійських систем – 44 386 (+88) од.
- РСЗВ – 1 883 (+2) од.
- засоби ППО – 1 433 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 695 (+7) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 361 803 (+2 246) од.
- крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 109 342 (+476) од.
- спеціальна техніка – 4 314 (+5) од.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще семеро поранено
Оголошення
13:35, 7 червня
7
13:35, 7 червня
05:41, 12 червня
4