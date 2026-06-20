За добу захисники України знищили 1240 російських окупантів

За минулу добу РФ втратила ще 1240 солдатів, 88 артилерійських систем та 5 одиниць спецтехніки.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні втратила близько 1 390 660 солдаті, повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.26 орієнтовно склали: