Рус
  • Головна
  • Росіяни атакували Краматорськ авіабомбою та FPV-дроном: поранено чоловіка, пошкоджені 18 будинків, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:52, Сьогодні
Надійне джерело

Росіяни атакували Краматорськ авіабомбою та FPV-дроном: поранено чоловіка, пошкоджені 18 будинків, - ФОТО

Читать на русском
Росіяни атакували Краматорськ авіабомбою та FPV-дроном: поранено чоловіка, пошкоджені 18 будинків, - ФОТО

Внаслідок авіаудару російських військ по Краматорську на Донеччині поранено чоловіка. Також через ворожу атаку зруйнований один та пошкоджені 18 приватних житлових будинків.

На місці удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники, повідомляє ДСНС Донеччини.

Крім цього, російський FPV-дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок. Через атаку загорівся балкон однієї з квартир. Вогнеборці швидко ліквідували займання та не допустили поширення вогню на житлові приміщення.

«Рятувальники оперативно прибули на місця подій, ліквідували пожежі та запобігли подальшому поширенню вогню», — повідомили у службі порятунку.

Наслідки російської атаки наразі уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту