Росіяни атакували Краматорськ авіабомбою та FPV-дроном: поранено чоловіка, пошкоджені 18 будинків, - ФОТО

Внаслідок авіаудару російських військ по Краматорську на Донеччині поранено чоловіка. Також через ворожу атаку зруйнований один та пошкоджені 18 приватних житлових будинків.

На місці удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники, повідомляє ДСНС Донеччини.

Крім цього, російський FPV-дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок. Через атаку загорівся балкон однієї з квартир. Вогнеборці швидко ліквідували займання та не допустили поширення вогню на житлові приміщення.

«Рятувальники оперативно прибули на місця подій, ліквідували пожежі та запобігли подальшому поширенню вогню», — повідомили у службі порятунку.

Наслідки російської атаки наразі уточнюються.