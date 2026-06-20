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Українські розвідники показали Донецьк з висоти пташиного польоту: «Навіть у глибині окупації ворог не має спокою», - ВІДЕО
Екіпаж «Інженер» взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідки зафільмував тимчасово окупований Донецьк з висоти пташиного польоту.
У розвідці зазначають, що такі кадри є унікальними, адже безпілотники лінійних підрозділів нечасто здійснюють польоти так далеко в тил противника.
«Це відео — унікальне. "Очі" лінійних підрозділів не часто залітають так глибоко в тил ворога. Ми показуємо загарбникам: місць, де вони можуть сховатися, стає дедалі менше», — зазначили військові.
За словами розвідників, оприлюднені кадри демонструють, що навіть на тимчасово окупованих територіях російські війська не можуть почуватися у безпеці.
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