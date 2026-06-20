На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще 13 поранено

За 19 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 480 людей, у тому числі 70 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено приватний будинок.



Краматорський район. У Миколаївці поранено 3 людини, пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську поранено 2 людини. У Краматорську 3 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, гуртожиток, СТО та автомийку, адмінбудівлю, культову споруду, господарчу будівлю, кав'ярню і 5 автомобілів. В Мар'ївці Олександрівської громади пошкоджено авто. У Самійлівці Новодонецької громади пошкоджено 2 приватні будинки; у Спасько-Михайлівці — агропідприємство та інфраструктурний об'єкт. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.





