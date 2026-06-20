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Ольга Романова
редактор
12:27, Сьогодні
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«Шахтар» за 10 мільйонів євро підписав 18-річну бразильську зірку

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«Шахтар» за 10 мільйонів євро підписав 18-річну бразильську зірку

Донецький «Шахтар» домовився про трансфер 18-річного атакувального півзахисника Раяна Роберто з бразильського «Фламенгу». Сторони узгодили всі деталі переходу, а контракт футболіста з українським клубом розрахований до 30 червня 2031 року.

Раян Роберто розпочав футбольну кар’єру в академії «Атлетіку Паранаенсі», де виступав із 2019 року. У 2023 році він приєднався до «Фламенгу», де грав за юнацькі та молодіжні команди.

За «Фламенгу» U20 бразилець провів 16 матчів, у яких забив 6 голів і зробив 1 результативну передачу. Також він виступав у молодіжному Кубку Лібертадорес U20, де в 5 поєдинках відзначився трьома голами та одним асистом.

У січні 2026 року Раян Роберто дебютував за основну команду «Фламенгу» та зіграв два матчі в Лізі Каріока.

«Талановитий півзахисник приєднається до «оранжево-чорних» на літніх зборах», — повідомили у клубі.

Раян Роберто де Олівейра Дантас народився 5 березня 2008 року в Сан-Паулу. Його зріст — 178 см, позиція на полі — атакувальний півзахисник.

Сума трансферу офіційно не повідомляється. Але по інформації ЗМІ «Шахтар» заплатив за юну зірку 10 мільйонів євро.



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#Шахтар #Роберту #Фламенгу
Ольга Романова
редактор
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