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Ольга Романова
редактор
11:58, Сьогодні

«Шахтар» гратиме Лігу Чемпіонів у Лондоні?

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«Шахтар» гратиме Лігу Чемпіонів у Лондоні?

«Шахтар» цей євросезон розпочне відразу з етапу ліги у Лізі Чемпіонів.

І зараз донецький клуб обирає стадіон, де буде проводити домашні матчі. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, донецький клуб обирає з кількох варіантів, серед яких і лондонська арена клубу АПЛ Брентфорда.

«Наскільки мені відомо, “гірники” розглядають кілька локацій. Зокрема, у Польщі, Німеччині та Великобританії. Однак, за моєю інформацією, фаворитом є Лондон.

Там «Шахтар» веде перемовини із «Брентфордом» щодо оренди його 17-тисячного стадіону», - зауважив журналіст на власному ютуб-каналі.



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#Шахтар #ЛігаЧемпіонів #Брентфорд #Лондон
Ольга Романова
редактор
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