11:58, Сьогодні
«Шахтар» гратиме Лігу Чемпіонів у Лондоні?
«Шахтар» цей євросезон розпочне відразу з етапу ліги у Лізі Чемпіонів.
І зараз донецький клуб обирає стадіон, де буде проводити домашні матчі. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, донецький клуб обирає з кількох варіантів, серед яких і лондонська арена клубу АПЛ Брентфорда.
«Наскільки мені відомо, “гірники” розглядають кілька локацій. Зокрема, у Польщі, Німеччині та Великобританії. Однак, за моєю інформацією, фаворитом є Лондон.
Там «Шахтар» веде перемовини із «Брентфордом» щодо оренди його 17-тисячного стадіону», - зауважив журналіст на власному ютуб-каналі.
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