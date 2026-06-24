На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: шестеро людей поранено

За 23 червня росіяни поранили 6 жителів Донеччини. Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 407 людей, у тому 37 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, інфраструктуру, господарчу споруду, АЗС і 3 автівки; у Біленькому — 4 приватні будинки. У Самійлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок. В Олександрівці пошкоджено інфраструктуру та автомобіль. У Дружківці поранено 6 людей, пошкоджено 4 багатоповерхівки та адмінбудівлю.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.