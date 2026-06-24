Росіяни вдарили по Дружківці: вогнеборці врятували двох жінок із палаючої багатоповерхівки, - ФОТО

У Дружківці Донецької області через російський обстріл виникла пожежа у житловій дев’ятиповерхівці. Надзвичайники під час ліквідації наслідків атаки врятували двох постраждалих жінок та допомогли евакуювати мешканців будинку.

Внаслідок ударів окупантів у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Рятувальники надали допомогу двом пораненим жінкам та транспортували їх до медичного закладу, повідомляє ДСНС Донеччини.

Також надзвичайники вивели із задимленої будівлі ще чотирьох людей на свіже повітря.

«Пожежу локалізували. Через загрозу повторних обстрілів ліквідацію наразі призупинили», — повідомили у ДСНС.

Рятувальники продовжують працювати на місці події після чергової атаки російських військ.





