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Російський FPV-дрон атакував приватний сектор у Краматорську: спалахнули авто та господарська споруда, - ФОТО
У Краматорську Донецької області внаслідок атаки російського FPV-дрона загорілися легковий автомобіль та господарська споруда у приватному секторі.
Після влучання безпілотника виникло займання. Бійці ДСНС оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу, повідомляє ДСНС Донеччини.
Інформації про постраждалих наразі не надходило. Наслідки атаки та обставини події уточнюються.
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