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  • Російський FPV-дрон атакував приватний сектор у Краматорську: спалахнули авто та господарська споруда, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:23, Сьогодні
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Російський FPV-дрон атакував приватний сектор у Краматорську: спалахнули авто та господарська споруда, - ФОТО

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Російський FPV-дрон атакував приватний сектор у Краматорську: спалахнули авто та господарська споруда, - ФОТО

У Краматорську Донецької області внаслідок атаки російського FPV-дрона загорілися легковий автомобіль та господарська споруда у приватному секторі.

Після влучання безпілотника виникло займання. Бійці ДСНС оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу, повідомляє ДСНС Донеччини.

Російський FPV-дрон атакував приватний сектор у Краматорську: спалахнули авто та господарська споруда, - ФОТО, фото-1

Інформації про постраждалих наразі не надходило. Наслідки атаки та обставини події уточнюються.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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