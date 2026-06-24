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  • Без пального не впораються: на окупованій Донеччині заявили про можливі перебої з вивезенням відходів
Ольга Романова
редактор
11:56, Вчора
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Без пального не впораються: на окупованій Донеччині заявили про можливі перебої з вивезенням відходів

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Без пального не впораються: на окупованій Донеччині заявили про можливі перебої з вивезенням відходів

У тимчасово окупованих районах Донецької області можуть змінити графіки вивезення побутових відходів через нестачу пального.

Про це заявили представники місцевого підприємства, яке займається вивезенням сміття. Як повідомила перша заступниця гендиректора «Донснабкомплекту» Зоя Іващенко, через складну ситуацію з паливом підприємство може бути змушене скоригувати маршрути та графіки роботи.

«Якщо ситуація не зміниться, ми будемо коригувати графіки, тому що без пального не зможемо надавати послугу в повному обсязі. Дуже прошу мешканців поставитися до цього питання з розумінням», — заявила вона.

За словами Іващенко, від початку року на окупованій території нібито вивезли понад 3 мільйони кубометрів твердих комунальних відходів, а також ліквідували 4600 стихійних звалищ загальним обсягом близько 220 тисяч кубометрів. Водночас через проблеми з паливом підприємство попереджає про можливі перебої у роботі.



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#Донеччина #ДНР #ТОТ #пальне #сміття
Ольга Романова
редактор
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