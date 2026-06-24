Рус
  • Головна
  • Росіяни вдарили по Дружківці: вогнеборці врятували двох жінок із палаючої багатоповерхівки, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:53, Сьогодні
Надійне джерело

Росіяни вдарили по Дружківці: вогнеборці врятували двох жінок із палаючої багатоповерхівки, - ФОТО

Читать на русском
Росіяни вдарили по Дружківці: вогнеборці врятували двох жінок із палаючої багатоповерхівки, - ФОТО

У Дружківці Донецької області через російський обстріл виникла пожежа у житловій дев’ятиповерхівці. Надзвичайники під час ліквідації наслідків атаки врятували двох постраждалих жінок та допомогли евакуювати мешканців будинку.

Внаслідок ударів окупантів у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Рятувальники надали допомогу двом пораненим жінкам та транспортували їх до медичного закладу, повідомляє ДСНС Донеччини.

Росіяни вдарили по Дружківці: вогнеборці врятували двох жінок із палаючої багатоповерхівки, - ФОТО, фото-1

Також надзвичайники вивели із задимленої будівлі ще чотирьох людей на свіже повітря.

Росіяни вдарили по Дружківці: вогнеборці врятували двох жінок із палаючої багатоповерхівки, - ФОТО, фото-2

«Пожежу локалізували. Через загрозу повторних обстрілів ліквідацію наразі призупинили», — повідомили у ДСНС.

Рятувальники продовжують працювати на місці події після чергової атаки російських військ.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #Дружківка #пожежа
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту