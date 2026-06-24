12:41, Вчора
У Донецьку 17-річний мотоцикліст загинув у ДТП зі сміттєвозом, пасажир травмований, - ФОТО
У Ленінському район тимчасово окупованого Донецька сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх. Унаслідок зіткнення один підліток загинув, ще один отримав травми.
За попередніми даними, 17-річний водій мотоцикла Shift, який не мав посвідчення водія, на нерегульованому перехресті нерівнозначних доріг не надав перевагу у русі та зіткнувся зі сміттєвозом, який рухався головною дорогою, повідомляють окупаційні інформ-ресурси.
Внаслідок аварії кермувальник мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Його доправили до лікарні, однак врятувати хлопця не вдалося — він помер від отриманих травм. 15-річний пасажир мотоцикла також постраждав та отримав травми.
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