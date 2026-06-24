Рус
  • Головна
  • У Донецьку 17-річний мотоцикліст загинув у ДТП зі сміттєвозом, пасажир травмований, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:41, Вчора

У Донецьку 17-річний мотоцикліст загинув у ДТП зі сміттєвозом, пасажир травмований, - ФОТО

Читать на русском
У Донецьку 17-річний мотоцикліст загинув у ДТП зі сміттєвозом, пасажир травмований, - ФОТО

У Ленінському район тимчасово окупованого Донецька сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх. Унаслідок зіткнення один підліток загинув, ще один отримав травми.

За попередніми даними, 17-річний водій мотоцикла Shift, який не мав посвідчення водія, на нерегульованому перехресті нерівнозначних доріг не надав перевагу у русі та зіткнувся зі сміттєвозом, який рухався головною дорогою, повідомляють окупаційні інформ-ресурси.

У Донецьку 17-річний мотоцикліст загинув у ДТП зі сміттєвозом, пасажир травмований, - ФОТО, фото-1

Внаслідок аварії кермувальник мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Його доправили до лікарні, однак врятувати хлопця не вдалося — він помер від отриманих травм. 15-річний пасажир мотоцикла також постраждав та отримав травми.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #ДТП #загибий #мотоцикліст
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту