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За добу захисники України знищили 1270 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 1270 російських окупантів. Знищено одинтанк ворога, 2 бойові броньовані машини, 67 артилерійських систем, 4 РСЗВ та 3 системи ППО. Про це йдеться у звіті Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 397 060 (+1 270) осіб

танків – 12 057 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 818 (+2) од.

артилерійських систем – 44 731 (+67) од.

РСЗВ – 1 893 (+4) од.

засоби ППО – 1 443 (+3) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 728 (+2) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 371 882 (+1 994) од.

крилаті ракети – 4 787 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 111 707 (+450) од.

спеціальна техніка – 4 339 (+6) од. Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

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