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Ольга Романова
редактор
10:55, Сьогодні
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Російські дрони атакували медзаклад у Слов’янську та АЗС у Краматорську: спалахнули пожежі

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Російські дрони атакували медзаклад у Слов’янську та АЗС у Краматорську: спалахнули пожежі

Російські безпілотники атакували Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Унаслідок удару по Слов’янську виникла пожежа в медичному закладі.

Через влучання загорілася покрівля адміністративної будівлі медзакладу. Також зайнявся легковий автомобіль. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав, повідомляє ДСНС України.

Російські дрони атакували медзаклад у Слов’янську та АЗС у Краматорську: спалахнули пожежі, фото-1

Крім того, у Краматорську російський безпілотник влучив в автозаправну станцію. Через удар загорілася паливна колонка. Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі, спричинені атаками.

Російські дрони атакували медзаклад у Слов’янську та АЗС у Краматорську: спалахнули пожежі, фото-2
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянск #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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