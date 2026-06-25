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Російські дрони атакували медзаклад у Слов’янську та АЗС у Краматорську: спалахнули пожежі
Російські безпілотники атакували Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Унаслідок удару по Слов’янську виникла пожежа в медичному закладі.
Через влучання загорілася покрівля адміністративної будівлі медзакладу. Також зайнявся легковий автомобіль. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав, повідомляє ДСНС України.
Крім того, у Краматорську російський безпілотник влучив в автозаправну станцію. Через удар загорілася паливна колонка. Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі, спричинені атаками.
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